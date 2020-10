Proiezioni meteo a 15 giorni: possibile STRAVOLGIMENTO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quando si parla di Proiezioni meteo climatiche a 15 giorni bisogna sempre andarci cauti. Stiamo per entrare in regime di Alta Pressione e sappiamo fin troppo bene quanto certe strutture anticicloniche siano difficile da scalzare. Ma guardando i modelli matematici di previsione non possiamo non prendere in considerazione i segnali di cambiamento. Segnali che, associati ad altre approfondite analisi, potrebbero effettivamente rivelarsi corretti. Alcuni puntano in direzione dell’Oceano Atlantico, ovvero verso affondi depressionari tipicamente autunnali e comunque in grado di destrutturare rapidamente l’Anticiclone. Altri guardano con favore al freddo del Circolo Polare Artico. Novembre, attenzione alle sorprese nevose A questo punto, giustamente, dobbiamo porci la domanda: quale sarà la strada da ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quando si parla diclimatiche a 15bisogna sempre andarci cauti. Stiamo per entrare in regime di Alta Pressione e sappiamo fin troppo bene quanto certe strutture anticicloniche siano difficile da scalzare. Ma guardando i modelli matematici di previsione non possiamo non prendere in considerazione i segnali di cambiamento. Segnali che, associati ad altre approfondite analisi, potrebbero effettivamente rivelarsi corretti. Alcuni puntano in direzione dell’Oceano Atlantico, ovvero verso affondi depressionari tipicamente autunnali e comunque in grado di destrutturare rapidamente l’Anticiclone. Altri guardano con favore al freddo del Circolo Polare Artico. Novembre, attenzione alle sorprese nevose A questo punto, giustamente, dobbiamo porci la domanda: quale sarà la strada da ...

