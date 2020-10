Probabili formazioni Napoli-Sassuolo, sesta giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, match della sesta giornata di Serie A 2020/2021. Gli azzurri e i neroverdi, senza ombra di dubbio le squadre più in forma del campionato ed entrambe appaiate a quota 11 punti in classifica, si scontreranno per portare a casa i tre punti al San Paolo alle ore 18 di domenica 1 novembre: diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Napoli – Gattuso ha abbondanza in attacco ma difficilmente si può rinunciare a Insigne, Mertens e Osimhen. L’altro posto potrebbe andare all’ex di turno Politano piuttosto che a un Lozano un po’ in calando. QUI Sassuolo – Boga non ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ledi, match delladi. Gli azzurri e i neroverdi, senza ombra di dubbio le squadre più in forma del campionato ed entrambe appaiate a quota 11 punti in classifica, si scontreranno per portare a casa i tre punti al San Paolo alle ore 18 di domenica 1 novembre: diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Gattuso ha abbondanza in attacco ma difficilmente si può rinunciare a Insigne, Mertens e Osimhen. L’altro posto potrebbe andare all’ex di turno Politano piuttosto che a un Lozano un po’ in calando. QUI– Boga non ...

TuttoFanta : ??#SPEZIA: lesione all'adduttore della gamba sinistra per #Sala ?? - periodicodaily : Cittadella-Monza: probabili formazioni e dove vederla in TV - Nerazzurrisiamo : Inter-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv - - #Inter #InterParma #nerazzurrisiamonoi… - FantamaniaPlus : #lukaku e #insigne out Live le nuove probabili formazioni - TuttoFanta : ??#NAPOLI: da monitorare #Insigne, uscito nel match di coppa per un fastidio muscolare ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 6ª giornata Goal.com Probabili formazioni Roma-Fiorentina, sesta giornata Serie A 2020/2021

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, match della sesta giornata di Serie A 2020/2021. Alle ore 18 di domenica 1 novembre tutto pronto per la sfida che mette di fronte i giallorossi e i viola, ...

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo, sesta giornata Serie A 2020/2021

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, match della sesta giornata di Serie A 2020/2021. Gli azzurri e i neroverdi, senza ombra di dubbio le squadre più in forma del campionato ed entrambe ...

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, match della sesta giornata di Serie A 2020/2021. Alle ore 18 di domenica 1 novembre tutto pronto per la sfida che mette di fronte i giallorossi e i viola, ...Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, match della sesta giornata di Serie A 2020/2021. Gli azzurri e i neroverdi, senza ombra di dubbio le squadre più in forma del campionato ed entrambe ...