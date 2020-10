Primo sguardo ad iPhone 12 Mini | impressioni sull’edizione economica dello smartphone Apple

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Per12il tempo della verità sta per giungere. Al pari dei propri fratelli maggiori, rispettivamente12 e ancor di più di12 Pro e Pro Max, anche il piccolo di famiglia vuol fare la voce grossa. A dispetto di specifiche tecniche riviste al ribasso, per contenere i costi di produzione, lodinon teme confronti. Anche se bisogna, per forza di cose, scendere a patti su alcuni fronti. Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un filmato che mette in evidenza proprio le peculiarità di12. Filmato che, purtroppo, è stato rimosso dal canale Youtube: provando a riprodurlo, infatti, viene segnalato lo stato “privato” del video in questione. Hands on ...