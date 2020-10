Prata Principato Ultra | scuola dell’infanzia chiusa per sanificazione

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Con ordinanza contingibile ed urgente il sindaco didiha disposto la chiusura del plesso scolastico dov’è situata ladell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Cocchia – Dalla Chiesa per effettuare le operazioni dia seguito della nota inviata dal Dirigente Scolastico. Nella nota si evidenzia anche la necessità di effettuare i tamponi agli alunni delle tre classi, al corpo docente e al personale Ata a seguito della positività riscontrata da un’alunna dell’Istituto. L'articolo: ...

