Pozzuoli, casi positivi nel comune: il sindaco chiude gli uffici fino al 6 novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pozzuoli. casi positivi all’interno del comune, il sindaco chiude gli uffici fino al 6 novembre. Con l’ordinanza numero 186, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, ha disposto in via cautelativa la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al 6 novembre 2020. Il provvedimento si è reso necessario per permettere la sanificazione degli uffici. L’accesso … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020)all’interno del, ilglial 6. Con l’ordinanza numero 186, ildiVincenzo Figliolia, ha disposto in via cautelativa la chiusura al pubblico di tutti glicomunalial 62020. Il provvedimento si è reso necessario per permettere la sanificazione degli. L’accesso … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

puntomagazine : Il provvedimento si è reso necessario per permettere la sanificazione degli uffici in seguito ad alcuni casi di pos… - crispadafora : RT @napolicittametr: Metronapoli - Emergenza sanitaria e casi covid, gli uffici comunali di Pozzuoli chiusi al pubblico fino al 6 novembre… - napolicittametr : Metronapoli - Emergenza sanitaria e casi covid, gli uffici comunali di Pozzuoli chiusi al pubblico fino al 6 novemb… - mattinodinapoli : Pozzuoli, troppi casi di Covid al Comune chiusi gli uffici fino al 6 novembre - MarcoFinizio74 : RT @CronacaFlegrea: Covid, altri 42 casi a Pozzuoli. L’allarme del sindaco: «I casi sono in notevole aumento» -