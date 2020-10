Potenza, i ristoranti costretti a chiudere: “il cibo ai poveri glielo diamo noi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il dpcm fa chiudere i ristoranti ma i ristoranti fanno del bene ai poveri: regalano il cibo invenduto alla chiusura delle 18. una mensa dei poveriNonostante siano i primi a dovere far fronte alla inevitabile crisi che si scatenerà dal nuovo Dpcm, i ristoratori di Potenza hanno deciso di unire le forze e rendere il loro sacrificio utile per i più bisognosi. Se non ci pensa lo Stato o il Comune a soddisfare l’indigenza di migliaia di persone, allora ci pensano loro: chiudono alle 18? Bene, ma dopo tale ora tutto quello che resta invenduto lo regalano ai poveri. Encomiabile! E’ l’iniziativa solidale del ristorante Crusco’s di Potenza partita martedì sera. ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il dpcm fama ifanno del bene ai: regalano ilinvenduto alla chiusura delle 18. una mensa deiNonostante siano i primi a dovere far fronte alla inevitabile crisi che si scatenerà dal nuovo Dpcm, i ristoratori dihanno deciso di unire le forze e rendere il loro sacrificio utile per i più bisognosi. Se non ci pensa lo Stato o il Comune a soddisfare l’indigenza di migliaia di persone, allora ci pensano loro: chiudono alle 18? Bene, ma dopo tale ora tutto quello che resta invenduto lo regalano ai. Encomiabile! E’ l’iniziativa solidale del ristorante Crusco’s dipartita martedì sera. ...

GiovannaCampi6 : RT @AndFranchini: I ristoranti di Potenza che dopo le 18 regalano cibo invenduto a chi è in difficoltà - AndFranchini : I ristoranti di Potenza che dopo le 18 regalano cibo invenduto a chi è in difficoltà - RCN_101 : #Potenza: dopo le 18 alcuni ristoranti regalano il cibo a chi è in difficoltà - Tavianigiulia : Ecco l'iniziativa di Crusco's Potenza: dopo le 18 il ristorante dona il 'non venduto' alle persone in difficoltà. T… - rosypal1 : Dopo le 18 un ristorante di Potenza regala pasti a persone e famiglie bisognose -

