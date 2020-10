Porto Brindisi, maxisequestro di prodotti ittici surgelati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Personale militare della Sezione di Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Brindisi ha sequestrato un ingente quantitativo di prodotti ittici nei pressi del varco ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Personale militare della Sezione di Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria didiha sequestrato un ingente quantitativo dinei pressi del varco ...

LaGazzettaWeb : Porto Brindisi, maxisequestro di prodotti ittici surgelati - tomascarraco : 06 Castrovillari - Matera 188KM 25º 07 Matera - Brindisi 143KM 16º 08 Giovinazzo - Vieste 200KM 17º 09 San Salvo -… - brindisilibera : New post (BRINDISI.DEPOSITO COSTIERO DI GAS: UNA LOCALIZZAZIONE CHE NON PENALIZZI IL PORTO E SI SEGUA LA NORMATIVA… - brindisilibera : New post (BRINDISI.DEPOSITO COSTIERO DI GAS: UNA LOCALIZZAZIONE CHE NON PENALIZZI IL PORTO E SI SEGUA LA NORMATIVA… - DeVerdinis : RT @AndrexMarlow: @LegaPremier ?????? e sono stato buono . Magari 'Pagliaccio inutile ' vi aggrada di più. PS .. ma voi 'Terroni di merda' ( t… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Brindisi Porto Brindisi, maxisequestro di prodotti ittici surgelati La Gazzetta del Mezzogiorno Porto Brindisi, maxisequestro di prodotti ittici surgelati

Tutte le confezioni erano prive delle informazioni obbligatorie ai fini della tracciabilità e pertanto non commercializzabili e pericolose ...

Il Bocia condannato a 2.900 euro di multa, il ragazzo che picchiò: ancora non sento da un orecchio

Il capo ultrà dovrà pagare una sanzione per gli schiaffoni a un impiegato che lo vide imbrattare un muro: «Dissi solo “basta”, dopo quella sera sono un po’ meno atalantino» ...

Tutte le confezioni erano prive delle informazioni obbligatorie ai fini della tracciabilità e pertanto non commercializzabili e pericolose ...Il capo ultrà dovrà pagare una sanzione per gli schiaffoni a un impiegato che lo vide imbrattare un muro: «Dissi solo “basta”, dopo quella sera sono un po’ meno atalantino» ...