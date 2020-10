Pomeriggio 5, Lory Del Santo svela: “Amedeo Goria ci ha provato con me” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stando al racconto della showgirl, il padre di Guenda ci avrebbe provato Si continua a parlare del giornalista Amedeo Goria. Nello spazio del programma “Pomeriggio 5” dedicato al gossip, infatti, si è parlato ieri del Grande Fratello Vip e e del rapporto difficile tra la concorrente Guenda Goria e i suoi genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. In studio, tra gli ospiti era presente anche Lory Del Santo, che ha fatto una rivelazione, lasciando la conduttrice Barbara D’Urso di stucco. Le dichiarazioni di Lory Del Santo a “Pomeriggio 5” su Amedeo Goria Cosa ha svelato la donna? Lory Del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stando al racconto della showgirl, il padre di Guenda ci avrebbeSi continua a parlare del giornalista Amedeo. Nello spazio del programma “5” dedicato al gossip, infatti, si è parlato ieri del Grande Fratello Vip e e del rapporto difficile tra la concorrente Guendae i suoi genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo. In studio, tra gli ospiti era presente ancheDel, che ha fatto una rivelazione, lasciando la conduttrice Barbara D’Urso di stucco. Le dichiarazioni diDela “5” su AmedeoCosa hato la donna?Del ...

