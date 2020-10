“Pomeriggio 5”, Lory Del Santo: «Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime» (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Amedeo Goria ci ha provato con me… Mi ha detto cose intime», così Lory Del Santo, ospite a ‘Pomeriggio Cinque’. Una rivelazione inaspettata nel salotto di Barbara D’Urso, che si è mostrata parecchio imbarazzata. Nel contenitore del programma Mediaset dedicato al ‘Grande Fratello Vip’ si è tornati a parlare del rapporto tra Guenda Goria e i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo. Nella casa la giovane ha confidato alla madre che a detta sua il padre potrebbe essere ancora innamorata di lei. Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a Lory Del Santo, che si è sentita in studio di intervenire e raccontare un ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) «ci hacon me… Mi ha», cosìDel, ospite a ‘Pomeriggio Cinque’. Una rivelazione inaspettata nel salotto di Barbara D’Urso, che si è mostrata parecchio imbarazzata. Nel contenitore del programma Mediaset dedicato al ‘Grande Fratello Vip’ si è tornati a parlare del rapporto tra Guendae i genitori Maria Teresa Ruta e. Nella casa la giovane ha confidato alla madre che a detta sua il padre potrebbe essere ancora innamorata di lei. Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso aDel, che si è sentita in studio di intervenire e raccontare un ...

zazoomblog : “Pomeriggio 5” Lory Del Santo: «Amedeo Goria ci ha provato con me mi ha detto cose intime» - #“Pomeriggio #Santo:… - Antico_Egitto : Pomeriggio 5, Lory Del Santo choc: «Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime...». Barbara D'Urso… - infoitcultura : Pomeriggio 5, Lory Del Santo: “Amedeo Goria ci ha provato anche con me” - infoitcultura : Lory Del Santo spiazza Pomeriggio 5, confessione sul noto giornalista: 'Ci ha provato con me, mi ha detto cose inti… - MichelaGenoves3 : Buon pomeriggio anche a te Lory ????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Pomeriggio Lory “La fine è tutto fuorché la fine”: su Roy Campbell, il poeta che salvò Giovanni della Croce dal rogo e che Tolkien trasfigurò in Aragorn Pangea.news