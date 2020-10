Polonia, continua lo sciopero delle donne contro il divieto di aborto. Venerdì di nuovo in piazza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quarant’anni della legge 194 sull’aborto: fotostoria delle lotte femministe sfoglia la gallery Da una settimana in Polonia si susseguono manifestazioni e proteste per la decisione della Corte Costituzionale di rendere impraticabile l’aborto legale nel Paese. continua quindi lo sciopero delle donne in massa, cortei di migliaia e migliaia di persone, anche molti uomini, nella capitale Varsavia e in tutte le altre grandi città del Paese. E ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quarant’anni della legge 194 sull’: fotostorialotte femministe sfoglia la gallery Da una settimana insi susseguono manifestazioni e proteste per la decisione della Corte Costituzionale di rendere impraticabile l’legale nel Paese.quindi loin massa, cortei di migliaia e migliaia di persone, anche molti uomini, nella capitale Varsavia e in tutte le altre grandi città del Paese. E ...

