Polonia, antifascisti tentano di assaltare una chiesa. Ultras li mettono in fuga (Video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cracovia, 29 ott – E' guerra in Polonia tra antifascisti/attivisti Lgbt e nazionalisti/Ultras. Da giorni la nazione è travolta dalle proteste sorte in seguito a una sentenza della corte costituzionale che ha reso illegale l'aborto eugenetico (cioè il ricorso a interruzione volontaria di gravidanza nel caso in cui il feto sia malformato o soffra di gravi patologie congenite). Nonostante l'aborto seguiterà ad essere consentito nel caso in cui la gravidanza è frutto di stupro, incesto, o potrebbe mettere in pericolo la vita della madre, da giorni si susseguono incessantemente le azioni di disturbo di migliaia di attivisti Lgbt – a loro volta sottoinsieme delle frange più violente dell'estrema sinistra nazionale, che si radunano davanti alle chiese ostacolando ...

