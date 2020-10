Politano: «All’Inter non sono stato trattato benissimo, mi sto prendendo la mia rivincita» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteo Politano a Sky: «Volevamo riscattarci dopo la sconfitta nella prima partita. Sto bene, stiamo lavorando bene, il mister mi sta aiutando. Quando sono arrivato, dovevo ambientarmi, venivo da un periodo brutto a Milano dove non sono stato trattato benissimo, mi sto prendendo la mia rivincita». Matteo Politano ha segnato il gol vittoria a San Sebastian contro la real Sociedad. Vittoria importantissima che riporta il Napoli pienamente in corsa per la qualificazione. L'articolo Politano: «All’Inter non sono stato trattato benissimo, mi sto prendendo la mia rivincita» ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteoa Sky: «Volevamo riscattarci dopo la sconfitta nella prima partita. Sto bene, stiamo lavorando bene, il mister mi sta aiutando. Quandoarrivato, dovevo ambientarmi, venivo da un periodo brutto a Milano dove non, mi stola mia». Matteoha segnato il gol vittoria a San Sebastian contro la real Sociedad. Vittoria importantissima che riporta il Napoli pienamente in corsa per la qualificazione. L'articolo: «All’Inter non, mi stola mia» ilNapolista.

maviatu7 : RT @napolista: Politano: «All’Inter non sono stato trattato benissimo, mi sto prendendo la mia rivincita» Dopo il gol vittoria in Europa L… - GiuliaCuchu : Sensi fuori per almeno altri 20 giorni, risentimento per Lukaku, Skriniar positivo da 23 giorni, bordate di Skrinia… - sscalcionapoli1 : Politano a Sky: 'All'Inter sono stato trattato male, qui mi sto prendendo la mia rivincita!' #RealSociedadNapoli… - marifcinter : Politano: 'Mi sto prendendo la mia rivincita. All'Inter periodo brutto, io non trattato benissimo' - MondoNapoli : SKY - Politano: “All’Inter non sono stato trattato bene, qui mi sto prendendo la mia rivincita!” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Politano All’Inter Mertens, 'a sola presenza soja mettette paura a ll'avverzarie ilnapolista