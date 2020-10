Policlinico Casilino, racconto choc di una paziente Covid: ‘Per 4 giorni su una sedia, senza mangiare e senza essere visitati’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Quattro giorni su una sedia con la polmonite, in stanza fino a nove persone anche chi non è contagiato. Abbiamo dovuto chiedere da mangiare, non ce lo portavano». E’ questo lo sconvolgente racconto di Olenzia Felici, ricoverata da giorni presso il pronto soccorso del Policlnico Casilino, in zona Torre Maura, a Roma. La signora Olenzia si è sfogata in diretta durante il programma “Gli Inascoltabili”, in onda su Nsl Radio e Tv. «Sono qui ricoverata da Lunedì scorso per una polmonite da Covid – racconta Olenzia – sono su una sedia come altri, anche chi ha l’ossigeno qui non ha il letto e sta da quattro cinque giorni sopra una poltrona. Non mi trasferiscono da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Quattrosu unacon la polmonite, in stanza fino a nove persone anche chi non è contagiato. Abbiamo dovuto chiedere da, non ce lo portavano». E’ questo lo sconvolgentedi Olenzia Felici, ricoverata dapresso il pronto soccorso del Policlnico, in zona Torre Maura, a Roma. La signora Olenzia si è sfogata in diretta durante il programma “Gli Inascoltabili”, in onda su Nsl Radio e Tv. «Sono qui ricoverata da Lunedì scorso per una polmonite da– racconta Olenzia – sono su unacome altri, anche chi ha l’ossigeno qui non ha il letto e sta da quattro cinquesopra una poltrona. Non mi trasferiscono da ...

Gli ospedali della capitale sono in carenza di posti letto per ricoveri di malati da Coronavirus, gli operatori del 118 si vedono costretti ad attendere con l’ambulanza fuori dal pronto soccorso del P ...

La notizia, arriva da fonti sanitarie. Una delle ambulanze sarebbe ferma dalle 23 di ieri sera davanti al policlinico Casilino di Roma. In vista della seconda ondata di Coronavirus, l’Ares 118 a ...

