Pirlo: «Anno di costruzione. Ma vogliamo raggiungere risultati» – VIDEO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Barcellona Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Barcellona. «Anno di transizione? No, di costruzione ma dobbiamo arrivare ai risultati. Ci vorrà un po’ di tempo ma dobbiamo arrivarci, è una situazione normale. Dobbiamo anche recuperare qualcuno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Andreaha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Barcellona Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Barcellona. «di transizione? No, dima dobbiamo arrivare ai. Ci vorrà un po’ di tempo ma dobbiamo arrivarci, è una situazione normale. Dobbiamo anche recuperare qualcuno». Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Dopo 5^ giornate la Juve di Pirlo ha 9 punti,-3 dal Milan che domani sera potrebbero diventare -6, e sarebbe a -9 s… - MaxScherzyIT : @HoudiniJuventus Io onestamente su Pirlo sono sempre stato molto scettico non ha esperienza e soprattutto in Champi… - alessio_maresca : @Gherry94 @Il_Mago_KK Chi ha detto che ha giocato bene? É in condizioni disastrose e la colpa è del geniale Pirlo c… - 80yeye80 : RT @SantucciFulvio: Chissà che ci vuole a dire che la Juve è finita a Pirlo per l'impossibilità post Covid di permettersi un allenatore aff… - Frances73368486 : Sinceramente la scelta di Pirlo ha lasciato tanti, me compreso un po' perplessi.Gode di assoluta stima come calciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Anno Pirlo: «Anno di costruzione. Ma vogliamo raggiungere risultati» – VIDEO Calcio News 24 Pirlo, Van Bommel e il Milan dentro Quattro Stracci di Francesco Guccini

Sport - Andrea Pirlo nel 2011 ha 32 anni, non è vecchio ma non è giovanissimo. La stagione in corso vede un Pirlo ridimensionato dagli infortuni e un suo rapporto non sereno con la dirigenza. Il Milan ...

Pirlo: “Se i nostri acquisti vengono da Fiorentina, Parma e Germania…”

Una lezione di calcio. E’ quella che il Barcellona ha dato ieri sera in Champions League alla Juventus. Una lezione che l’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, spiega così: “I loro giocatori sono cresc ...

Sport - Andrea Pirlo nel 2011 ha 32 anni, non è vecchio ma non è giovanissimo. La stagione in corso vede un Pirlo ridimensionato dagli infortuni e un suo rapporto non sereno con la dirigenza. Il Milan ...Una lezione di calcio. E’ quella che il Barcellona ha dato ieri sera in Champions League alla Juventus. Una lezione che l’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, spiega così: “I loro giocatori sono cresc ...