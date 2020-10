“Piango attaccato al respiratore 16 ore al giorno” Coronavirus | il noto conduttore racconta la sua lotta in ospedale Parole che fanno paura

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Gianfranco Monti, 62 anni, attore eradiofonico, voce di emittenti amatissime e “compagno” di tanti ascoltatori, ha deciso di affidare a Facebook riguardo la sua disavventura col: “Ho preso il Covid e anche bello pesante con la polmonite che ha deciso di rompere tanto tanto i c… Ma io combatto, sono inda una settimana, non sto tanto bene“. Il suo post dall’è crudo, ed è proprio questo il suo obiettivo: “Cercherò di essere più chiaro possibile per soddisfare le curiosità tanto noi uomini siamo fatti così. Eviterò foto non molto belle ma vi dico che qua dentro è come si vede in tv, si “gli angeli” bardati in ogni punto, ragazzi giovani fantastici che si sbattono per ...