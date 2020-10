Perché si sta parlando di un nuovo lockdown in Italia dal 9 novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre abbiamo bollato chiaramente come bufala quella di un possibili lockdown a partire dal 2 novembre (non c’è alcuna indicazione in merito, come potete notare qui), è importante sottolineare che oggi alcune testate nazionali – tra cui il Messaggero – riportano la notizia di un lockdown 9 novembre in Italia se alcune circostanze dovessero verificarsi, soprattutto per quanto riguarda la curva dei contagi. LEGGI ANCHE > Macron annuncia il lockdown in Francia dal 30 ottobre lockdown 9 novembre, cosa c’è di vero Al momento – come dichiarato da Giuseppe Conte nella sua informativa alla Camera nella giornata di ieri – ci troviamo in uno scenario 3, in cui i contagi impongono delle misure ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre abbiamo bollato chiaramente come bufala quella di un possibilia partire dal 2(non c’è alcuna indicazione in merito, come potete notare qui), è importante sottolineare che oggi alcune testate nazionali – tra cui il Messaggero – riportano la notizia di uninse alcune circostanze dovessero verificarsi, soprattutto per quanto riguarda la curva dei contagi. LEGGI ANCHE > Macron annuncia ilin Francia dal 30 ottobre, cosa c’è di vero Al momento – come dichiarato da Giuseppe Conte nella sua informativa alla Camera nella giornata di ieri – ci troviamo in uno scenario 3, in cui i contagi impongono delle misure ...

