Perché non ti trovi un lavoro vero? Ma quello culturale lo è già (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una filiera di 830 mila persone in Italia, che stanno davanti e dietro le quinte del mondo della cultura e dello spettacolo. Un comparto che per Mauro Danesi, direttore artistico del festival Orlando, produce cibo essenziale, fonte di coraggio, benessere e libertà. E ci permette di sognare immaginari plurali Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una filiera di 830 mila persone in Italia, che stanno davanti e dietro le quinte del mondo della cultura e dello spettacolo. Un comparto che per Mauro Danesi, direttore artistico del festival Orlando, produce cibo essenziale, fonte di coraggio, benessere e libertà. E ci permette di sognare immaginari plurali

