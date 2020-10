Per un pugno di dollari: chi ha pagato Biden e chi Trump per la presidenza Usa (Di giovedì 29 ottobre 2020) La regola è sempre valida, anche a pochi giorni dalle elezioni Usa, anche nel momento più drammatico dell'economia del paese più forte del mondo occidentale: segui i soldi. La strada per la Casa Bianca passa pure da quelli. Ora il riassunto della situazione è tanto facile quanto fragile: Joe Biden è avanti a Donald Trump, sia nei sondaggi che nei soldi raccolti.Ma se dei primi abbiamo imparato a dubitare (Hillary Clinton knows), dei secondi abbiamo imparato a fidarci. Specie quando vengono dall'America, patria dei contributi pubblici ai politici. Nel Paese non è possibile finanziare direttamente i candidati alla Casa Bianca per più di 2.800 dollari. Ma i veri protagonisti della raccolta sono i Pac (Political Action Committee): sono organizzazioni indirettamente riconducibili al candidato ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 ottobre 2020) La regola è sempre valida, anche a pochi giorni dalle elezioni Usa, anche nel momento più drammatico dell'economia del paese più forte del mondo occidentale: segui i soldi. La strada per la Casa Bianca passa pure da quelli. Ora il riassunto della situazione è tanto facile quanto fragile: Joeè avanti a Donald, sia nei sondaggi che nei soldi raccolti.Ma se dei primi abbiamo imparato a dubitare (Hillary Clinton knows), dei secondi abbiamo imparato a fidarci. Specie quando vengono dall'America, patria dei contributi pubblici ai politici. Nel Paese non è possibile finanziare direttamente i candidati alla Casa Bianca per più di 2.800. Ma i veri protagonisti della raccolta sono i Pac (Political Action Committee): sono organizzazioni indirettamente riconducibili al candidato ...

AnnalisaChirico : Nessuna tolleranza per chi usa la violenza nelle piazze. Antagonisti, neofascisti, teste calde? Non importa. Serve… - reportrai3 : Nel memoriale scritto di suo pugno, Luca Sostegni indica le date esatte dei bonifici fatti per un totale di 324mila… - davidefaraone : I commercianti, gli imprenditori disperati, piegati da questa maledetta pandemia, io li ho incontrati, li ho visti… - TutelaMagliaNA : @RobWareStudios Puntano solo ad essere un pugno nell'occhio per risaltare di più - FranzCaruso59 : RT @ScipioneRoma: ?? #Nizza.Attentato terroristico: 3 morti. 2 decapitati. Chiara matrice religiosa. Una guerra nel cuore UE, che si serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Per pugno In un bar con un coltello in pugno, il tutto per delle birre h24 notizie In un bar con un coltello in pugno, il tutto per delle birre

È successo ieri pomeriggio a Cisterna di Latina, quando, secondo quanto riportato dalla Polizia, un uomo armato di coltello a serramanico, è entrato in un ...

Hong Kong, il pugno duro di Pechino. Arrestato l'attivista Tony Chung, 19 anni

Il timore è che per le autorità locali, e per Pechino, il suo caso diventi un esempio, usato per impaurire il campo dell'opposizione e i suoi leader. Studentlocalism, smantellata appena prima ...

È successo ieri pomeriggio a Cisterna di Latina, quando, secondo quanto riportato dalla Polizia, un uomo armato di coltello a serramanico, è entrato in un ...Il timore è che per le autorità locali, e per Pechino, il suo caso diventi un esempio, usato per impaurire il campo dell'opposizione e i suoi leader. Studentlocalism, smantellata appena prima ...