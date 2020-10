Per la rubrica Sgarbi quotidiani: anche oggi portato fuori di peso dall’aula (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vittorio Sgarbi è stato portato via dall’aula anche oggi. Dopo lo scorso agosto, ancora una volta, il critico d’arte e deputato è stato preso di peso e portato via di peso dall’aula dopo aver dato del fascista a Fico, che gli aveva domandato di mettere la mascherina. Durante il suo intervento – indossando la mascherina sul naso e non sulla bocca – Sgarbi ha invocato il nome di Jole Santelli parlando del suo operato in Calabria. Proprio mentre sta parlando della ex governatrice della Calabria Sgarbi viene ripreso da Fico. L’espulsione dall’aula oggi è avvenuta però per via di un battibecco con altri deputati nel corso della discussione del Ddl Zan. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vittorioè statovia dall’aula. Dopo lo scorso agosto, ancora una volta, il critico d’arte e deputato è stato preso divia didall’aula dopo aver dato del fascista a Fico, che gli aveva domandato di mettere la mascherina. Durante il suo intervento – indossando la mascherina sul naso e non sulla bocca –ha invocato il nome di Jole Santelli parlando del suo operato in Calabria. Proprio mentre sta parlando della ex governatrice della Calabriaviene ripreso da Fico. L’espulsione dall’aulaè avvenuta però per via di un battibecco con altri deputati nel corso della discussione del Ddl Zan. ...

InquietoMag : “Ora dovrebbe essere pronto per il mio prossimo diorama.” UMID(O) presenta: 'Porno Diorama', un racconto illustrato… - cHoPiN2406 : RT @juvandme: LA MOVIOLA DI JUV&ME - 5ª GIORNATA DI SERIE A ??Link - juvandme : LA MOVIOLA DI JUV&ME - 5ª GIORNATA DI SERIE A ??Link - lego_et : Cari #lettori e Care #lettrici, per la rubrica, Le interviste di Lego et Cogito, vi propongo un interessante dialog… - lego_et : Cari #lettori e Care #lettrici, per la rubrica, Le interviste di Lego et Cogito, vi propongo un interessante dialog… -

Ultime Notizie dalla rete : Per rubrica HTTP/1.1 Server Too Busy