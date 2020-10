Per il Parlamento europeo la carne può essere vegetale, il latte no (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Foto via Pixabay)Dopo il via libera ai termini che rimandano alla carne per i prodotti vegetali, il Parlamento europeo ha deciso invece per una misura più rigida per quanto riguarda le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari. Con un voto dell’assemblea plenaria, l’assemblea ha deciso di ribadire l’opposizione all’uso del nome latte per prodotti a base di soia, mandorla e altri derivati di origine non animale. Già dal 2017, con la decisione dell’EuroParlamento di tutelare la produzione del latte in Europa, è vietato in tutti i paesi dell’Unione utilizzare nomi come latte di soia, latte di avena e simili sulle etichette dei prodotti in commercio, così come sono vietati i nomi di ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Foto via Pixabay)Dopo il via libera ai termini che rimandano allaper i prodotti vegetali, ilha deciso invece per una misura più rigida per quanto riguarda le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari. Con un voto dell’assemblea plenaria, l’assemblea ha deciso di ribadire l’opposizione all’uso del nomeper prodotti a base di soia, mandorla e altri derivati di origine non animale. Già dal 2017, con la decisione dell’Eurodi tutelare la produzione delin Europa, è vietato in tutti i paesi dell’Unione utilizzare nomi comedi soia,di avena e simili sulle etichette dei prodotti in commercio, così come sono vietati i nomi di ...

