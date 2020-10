Per gli amanti dei film horror minore disagio psicologico da Coronavirus (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Per gli amanti dei film horror è minore il disagio psicologico in risposta allo scoppio della pandemia da Covid-19. Questa la novità lanciata dallo studio ‘Pandemic practice: Horror fans and morbidly curious individuals are more psychologically resilient during the Covid-19 pandemic’, a firma Coltan Scrivner e colleghi, ricercatori dell’Universita’ di Chicago. A livello di psiche, insomma, i fan dell’horror sembrano star meglio di altri in pandemia. I ricercatori, però, non si sono fermati qui. Sotto la lente d’ingrandimento, difatti, sono finiti anche i film a tema ‘pandemia’ e i cosiddetti ‘prepper’ movies. Il termine inglese prepper deriva dal verbo ‘to prepare’ e fa riferimento all’essere “preparati a invasioni aliene, zombie, disastri tecnologici, naturali o economico-politici”. La corrente prende anche il nome di “survivalismo“. Aggiunta poi la variabile della ‘curiosità morbosa’, gli studiosi hanno intervistato 322 partecipanti, con lo strumento del “sondaggio online tramite piattaforma Prolific”. Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Per gli amanti dei film horror è minore il disagio psicologico in risposta allo scoppio della pandemia da Covid-19. Questa la novità lanciata dallo studio ‘Pandemic practice: Horror fans and morbidly curious individuals are more psychologically resilient during the Covid-19 pandemic’, a firma Coltan Scrivner e colleghi, ricercatori dell’Universita’ di Chicago. A livello di psiche, insomma, i fan dell’horror sembrano star meglio di altri in pandemia. I ricercatori, però, non si sono fermati qui. Sotto la lente d’ingrandimento, difatti, sono finiti anche i film a tema ‘pandemia’ e i cosiddetti ‘prepper’ movies. Il termine inglese prepper deriva dal verbo ‘to prepare’ e fa riferimento all’essere “preparati a invasioni aliene, zombie, disastri tecnologici, naturali o economico-politici”. La corrente prende anche il nome di “survivalismo“. Aggiunta poi la variabile della ‘curiosità morbosa’, gli studiosi hanno intervistato 322 partecipanti, con lo strumento del “sondaggio online tramite piattaforma Prolific”.

matteosalvinimi : #Salvini: la Cina? Sarebbe il massimo che coloro che hanno contagiato il mondo si facessero pagare per guarirlo. Su… - ClaMarchisio8 : Complimenti al @FCBarcelona per la vittoria. Potevano farne di più. Noi sfortunati per cm o mm ( @AlvaroMorata ?) p… - borghi_claudio : Esempi tra gli emendamenti (per carità, come potete vedere doverosi per rendere meno inguardabile il testo di legge… - celafaremooo : RT @IoBoh99: Rosalinda sempre felice quando arrivano gli aerei degli altri.. Arriva il suo e di Max e nessuno del gruppo arancione, è feli… - elenapazzonaa : RT @peciuzzz: Harry Styles lo seguiamo per la sua musica, i messaggi che dà, perché è se stesso e perché ci fa emozionare noi Harry Styles… -

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Didattica a distanza, ma solo per gli alunni. Insegnanti a scuola in aule vuote davanti ad un pc Orizzonte Scuola Ruspe e operai al lavoro per messa in sicurezza di Frigido e Brugiano

MASSA. Cantieri aperti lungo i fiumi per scongiurare definitivamente i rischi idraulici. Nei giorni e nelle settimane precedenti molti cittadini avranno sicuramente notato la comparsa di ruspe, operai ...

Padova, arrestato molestatore seriale delle studentesse universitarie

PADOVA. Aveva puntato le ragazze che frequentano la facoltà universitaria di Psicologia e Biologia di viale Venezia, l’uomo arrestato nel pomeriggio di mercoledì dai militari del Nucleo Operativo e Ra ...

MASSA. Cantieri aperti lungo i fiumi per scongiurare definitivamente i rischi idraulici. Nei giorni e nelle settimane precedenti molti cittadini avranno sicuramente notato la comparsa di ruspe, operai ...PADOVA. Aveva puntato le ragazze che frequentano la facoltà universitaria di Psicologia e Biologia di viale Venezia, l’uomo arrestato nel pomeriggio di mercoledì dai militari del Nucleo Operativo e Ra ...