Pensioni: oltre un terzo dei pensionati riceve meno di 1.000 euro al mese (Di giovedì 29 ottobre 2020) E' quanto si legge nel Rapporto annuale dell'Inps pubblicato oggi secondo il quale 5.195.000 pensionati dell'Istituto hanno assegni inferiori a questa soglia potendo contare solo sul 12,6% della spesa Pensionistica che nel 2019 ammontava a 294,3 miliardi Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 ottobre 2020) E' quanto si legge nel Rapporto annuale dell'Inps pubblicato oggi secondo il quale 5.195.000dell'Istituto hanno assegni inferiori a questa soglia potendo contare solo sul 12,6% della spesastica che nel 2019 ammontava a 294,3 miliardi

GaetanoBresci9 : RT @Piu_Europa: Ragioneria dello Stato ha aggiornato i dati su spesa pensionistica in % sul pil. Se già 2 anni fa era prevista spesa in pen… - BorsoGiancarlo : RT @Piu_Europa: Ragioneria dello Stato ha aggiornato i dati su spesa pensionistica in % sul pil. Se già 2 anni fa era prevista spesa in pen… - FirenzePost : Pensioni: oltre un terzo dei pensionati riceve meno di 1.000 euro al mese - fabiospes1 : RT @Piu_Europa: Ragioneria dello Stato ha aggiornato i dati su spesa pensionistica in % sul pil. Se già 2 anni fa era prevista spesa in pen… - Piu_Europa : Ragioneria dello Stato ha aggiornato i dati su spesa pensionistica in % sul pil. Se già 2 anni fa era prevista spes… -