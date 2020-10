Pellegrini guarita dal Covid-19 | negativa al terzo tampone

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo due settimane, Federicapuò dirsi definitivamentedal-19. La 32enne fuoriclasse del nuoto mondiale, risultata positiva agli ultimi due tamponi, ha comunicato la negatività delsu Instagram, dove ha tenuto una sorta di diario della sua quarantena. “Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!AAAA”, scrive sul social la ‘Divinà, ricevendo i complimenti dei suoi fans ma anche di altri ‘vip' dello sport come Bobo Vieri. L'azzurra, che non ha risparmiato qualche lacrima per l'accaduto, ha lamentato qualche sintomo all'inizio, accusando dolori muscolari, un pò di tosse, febbre a 37,8 e la perdita di gusto e olfatto. Da qualche giorno però lastava ...