Pedro: "Roma, il pari ci lascia l'amaro in bocca. Il turnover fa bene al gruppo" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma - La Roma non va oltre lo zero a zero contro il Cska Sofia nel secondo turno del girone di Europa League. Ampio turnover per i giallorossi, ma anche con l'ingresso dei titolari la squadra di ...

