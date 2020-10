Pedopornografia, arrestato 52enne a Genova: deteneva video di stupri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Operazione della Polizia contro la Pedopornografia, stavolta a Genova. arrestato un uomo di 52 anni che possedeva anche video di stupri. Non si fermano le operazioni della Polizia Postale per fermare il triste fenomeno della pornografia, con il corpo informatico delle forze dell’ordine che è intervenuto a Genova. Infatti nel capoluogo ligure è stato arrestato … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Operazione della Polizia contro la, stavolta aun uomo di 52 anni che possedeva anchedi. Non si fermano le operazioni della Polizia Postale per fermare il triste fenomeno della pornografia, con il corpo informatico delle forze dell’ordine che è intervenuto a. Infatti nel capoluogo ligure è stato… L'articolo proviene da Inews.it.

