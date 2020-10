Patrizia De Blanck offende Maria Teresa Ruta: “Ridicola, buffona” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Patrizia De Blanck contro Maria Teresa Ruta. La contessa offende la conduttrice al Grande Fratello Vip. “Sguaiata, buffona”. Patrizia De Blanck contro Maria Teresa Ruta. La contessa si scaglia contro la mamma di Guenda Goria sia durante una conversazione con Massimiliano Morra che durante un momento di sfogo con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Un … L'articolo Patrizia De Blanck offende Maria Teresa Ruta: “Ridicola, buffona” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)Decontro. La contessala conduttrice al Grande Fratello Vip. “Sguaiata, buffona”.Decontro. La contessa si scaglia contro la mamma di Guenda Goria sia durante una conversazione con Massimiliano Morra che durante un momento di sfogo con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Un … L'articoloDe: “Ridicola, buffona” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

