Patrizia de Blanck offende alle spalle Tommaso e Maria Teresa

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 ottobre 2020)deha iniziato il GF Vip con il botto, da vera regina della casa, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Sarà la stanchezza o la noia, ma la Contessa è sempre più assente e insofferente e dopo essersela presa con gli autori che non le aprivano la sua camera ed aver minacciato di abbandonare il gioco, si è anche scagliata controZorzi dicendogli che doveva spararsi. La nobildonna ieri si è appartata con Massimiliano Morra ed ha sparato a zero controRuta dandole della buffona:”Quella è sguaiata, ma dai è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’ha 60 anni! Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la ...