Parte la 36esima spedizione italiana in Antartide | ma si adatta all’emergenza Covid

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Solo veterani inviati in Antartide (perchè non è stato possibile fare i corsi di formazione), personale ridotto al minimo, una lunga quarantena prima di partire (per mantenere la stazione Covid free) e tempistiche diverse per la permanenza e il rientro. Senza contare che anche le attività saranno limitate all’essenziale, ovvero al mantenimento in funzione della base. Prende il via oggi in modalità ‘emergenziale’- con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli – la 36esima Spedizione italiana in Antartide, finanziata dal ministero dell’Università e Ricerca (Mur) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra) e gestita dall’Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico.