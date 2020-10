Parma, Bruno Alves e Osorio guariti dal Covid e al lavoro con la squadra (Di giovedì 29 ottobre 2020) Bruno Alves e Yordan Osorio sono tornati ad allenarsi con la squadra, dopo essere guariti dal Covid-19. Il Parma calcio è tornato al lavoro nella mattinata di giovedì, all’indomani della partita di Coppa Italia contro il Pescara. I crociati scesi in campo durante il match hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. All’allenamento, chiuso con una partita in porzione ridotta del campo, hanno partecipato anche Bruno Alves e Yordan Osorio, al rientro dopo la positività al coronavirus registrata nei giorni scorsi. I crociati torneranno in ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020)e Yordansono tornati ad allenarsi con la, dopo esseredal-19. Ilcalcio è tornato alnella mattinata di giovedì, all’indomani della partita di Coppa Italia contro il Pescara. I crociati scesi in campo durante il match hanno svolto undefaticante, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad un’attivazione tecnica seguita da untattico. All’allenamento, chiuso con una partita in porzione ridotta del campo, hanno partecipato anchee Yordan, al rientro dopo la positività al coronavirus registrata nei giorni scorsi. I crociati torneranno in ...

