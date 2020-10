Paolo Ciavarro, Clizia e la sorella: il triangolo amoroso finisce in lacrime (Le Iene) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le Iene colpiscono ancora, questa volta tocca a Paolo Ciavarro, la sorella di Clizia Incorvaia è la protaginista dello scherzo (video) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la coppia più discussa del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Le Iene hanno deciso di valutare la sua fedeltà. Per questo motivo lo hanno messo alla prova con una tentatrice davvero particolare: Micol, la sorella di Clizia. In questo incubo Paolo arriva alle lacrime vedendo il suo amore distrutto. Tutta colpa di Nicolò De Devitiis la iena che ha architettato un altro cattivissimo scherzo. LEGGI ANCHE >>> Clizia Incorvaia ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lecolpiscono ancora, questa volta tocca a, ladiIncorvaia è la protaginista dello scherzo (video)Incorvaia esono la coppia più discussa del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Lehanno deciso di valutare la sua fedeltà. Per questo motivo lo hanno messo alla prova con una tentatrice davvero particolare: Micol, ladi. In questo incuboarriva allevedendo il suo amore distrutto. Tutta colpa di Nicolò De Devitiis la iena che ha architettato un altro cattivissimo scherzo. LEGGI ANCHE >>>Incorvaia ...

