Orsi in Trentino ancora in gabbia e maltrattati. C'è un'altra denuncia, ora scriviamo al ministro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continua la saga degli Orsi imprigionati ad Alcatraz/ Casteller di Trento. Pierpaolo Cirillo e Tamara Nale, rispettivamente presidente e vice presidente di Animal Aid Italia, hanno presentato nei giorni scOrsi un'ulteriore denuncia alla Procura di Trento, facendo riferimento agli esiti della visita condotta dalle parlamentari Doriana Sarli e Carmen Di Lauro, le cui osservazioni sono depositate presso la caserma dei Carabinieri di Trento. Nell'esposto – denuncia, come peraltro dichiarato a mezzo stampa dalle stesse deputate in visita al Casteller – si rileva che le condizioni in cui vivono gli Orsi non sono mutate neppure dopo la relazione dei Carabineri della Cites. Gli Orsi stanno male e il tempo passa e per loro è un tempo di condanna contro la loro ...

