Oroscopo Branko domani Venerdì 30 ottobre 2020 Scorpione | Sagittario | Capricorno e Acquario

(Di giovedì 29 ottobre 2020)Venerdì 30Single È una situazione astrologica interessante che riesce a farti innamorare o comunque sperare in un futuro più positivo; se in passato hai vissuto vicende sentimentali poco chiare non fare in modo che l’amore resti un dilemma. Un incontro fatto in questi giorni può decollare nelle prossime settimane, quando Venere sarà nel segno: devi caldeggiare le nuove conoscenze. Vita di coppia Cerca di programmare un periodo di serenità e, a seconda del rapporto che stai vivendo, anche di maggiore tranquillità. Devi iniziare a essere più positivo nei confronti di te stesso e del futuro. Ultimamente le tensioni che hai accumulato nel lavoro si sono riversate in amore, e questo ...