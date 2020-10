Ornella Vanoni positiva al Covid | “mi ha presa!”

paoloigna1 : Ornella Vanoni - Ma mi - paoloigna1 : Ornella Vanoni - Io che amo solo te - paoloigna1 : Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico - Imparare ad amarsi (Sanremo 2018) - MiccoliGiuseppe : RT @breakingnewsit: TT: ornella vanoni, destri, Cattedrale, Oriana Fallaci, l'europa, harry e lou, got7 e boldrini. - breakingnewsit : TT: ornella vanoni, destri, Cattedrale, Oriana Fallaci, l'europa, harry e lou, got7 e boldrini. -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

MILAN, OCT 29 - Veteran Italian singer Ornella Vanoni has tested positive for COVID-19, she said on her Facebook page Thursday. The 86-year-old star said she was well. "It's got me! I'm well," read ...La cantante Ornella Vanoni ha rilasciato importanti dichiarazioni che riguardano le sue condizioni di salute. Ecco che cosa ha raccontato. Grande preoccupazione per la salute di Ornella Vanoni, che ha ...