Ornella Vanoni positiva al covid a 86 anni | “Mi ha presa”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva. Attrice e cantante non si fermai mai ed è sempre a lavoro. La forte personalità dellal’hanno resa caratteristica nell’ambiente musicale e non solo. Presente in ben otto edizioni del Festival di Sanremo è stata la prima artista a ricevere il premio alla carriera. Talentuosa e straordinaria ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti nel corso degli. Proprio di recente,era in studio a registrare un nuovo album la cui uscita sarebbe prevista nei prossimi mesi. Però la situazione difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia non rende facile il lavoro. Nel corso delle ultime ore infatti la cantante ha annunciato tramite il suo ...