Ornella Vanoni positiva al covid 19 non perde la sua ironia (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ stata lei a raccontare quanto sta succedendo nella sua vita e lo ha fatto con una foto molto ironica, proprio come è nel suo stile. Ornella Vanoni è risultata positiva al covid 19 e questa mattina dai social, dove è sempre molto attiva, ha condiviso una immagina per raccontare come sta. Specifica subito che sta bene, anche se non si mostra in volto! La vediamo a letto, a riposo, con il volto coperto dal lenzuolo. Il covid 19 purtroppo ha colpito anche lei. E anche se è brutto dirlo, perchè non si parla mai dell’età di una signora, è chiaro che ci sia della preoccupazione, visto che la cantante, pur avendo lo spirito di una quindicenne, ha qualche annetto in più.In pochi minuti, dopo questa foto sui social di Ornella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ stata lei a raccontare quanto sta succedendo nella sua vita e lo ha fatto con una foto molto ironica, proprio come è nel suo stile.è risultataal19 e questa mattina dai social, dove è sempre molto attiva, ha condiviso una immagina per raccontare come sta. Specifica subito che sta bene, anche se non si mostra in volto! La vediamo a letto, a riposo, con il volto coperto dal lenzuolo. Il19 purtroppo ha colpito anche lei. E anche se è brutto dirlo, perchè non si parla mai dell’età di una signora, è chiaro che ci sia della preoccupazione, visto che la cantante, pur avendo lo spirito di una quindicenne, ha qualche annetto in più.In pochi minuti, dopo questa foto sui social di...

(Milano, 22 settembre 1934) è una cantante e attrice italiana. È l'artista femminile italiana dalla carriera in assoluto più longeva: costantemente in attività dal 1956, è considerata una delle miglio ...

