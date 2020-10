Ornella Vanoni | “Il Covid mi ha presa | sto bene”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020)– fonte: https://music.fanpage.it/è risultata positiva al19, lo ha annunciato questa mattina sulla sua pagina ufficiale di Facebook rassicurando i suoi fan con le seguenti parole: “Mi ha! Sto bene”. L’artista milanese, 86 anni, lo ha annunciato pubblicando una foto in cui appare a letto, tra le lenzuola e le coperte tirate su per nascondere il viso fra i cuscini. Ormai sono sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo che si stanno ammlando di19; del resto questo nemico invisibile non risparmia proprio nessuno. aveva annunciato la sua positività anche Carlo Conti asintomatico, ma sotto controllo. Il conduttore ha annunciato guiderà in “Smart ...