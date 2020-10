Ornella Vanoni | «Il Covid-19 mi ha presa | ma sto bene»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Capelli rossi tra coperte bianche. Poi, l’ammissione. «Mi ha presa. Sto bene». Ornella Vanoni, 86 anni compiuti sul finire di settembre, ha annunciato la propria positività via Instagram, reiterando un formato cui diversi colleghi stanno facendo ricorso. La cantante, che per età farebbe parte della categoria più a rischio, non ha voluto drammatizzare il proprio contagio. Al contrario, ha voluto cercare di togliergli quanta più pesantezza le sia stato possibile.