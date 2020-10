"Ora il virus blocca tutte le terapie Ho il cancro, per me è un'odissea" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ferrara, il racconto di un'insegnante: i tempi dei controlli si allungano e in ospedale c'è il rischio contagi "Il Covid ha aggravato i nostri problemi, ma non si possono trascurare le altre malattie ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ferrara, il racconto di un'insegnante: i tempi dei controlli si allungano e in ospedale c'; il rischio contagi "Il Covid ha aggravato i nostri problemi, ma non si possono trascurare le altre malattie ...

NicolaPorro : L'ingiustizia del #Dpcm: hanno avuto mesi per attrezzarsi contro il virus. Hanno dormito. E ora se la prendono con… - petergomezblog : Renzi supera il centrodestra: ‘Riaprire tutto’. Zingaretti: ‘Eticamente intollerabile avere piedi in due staffe. Il… - mante : Dice Zangrillo al Corriere che il virus clinicamente morto ora torna a mordere “probabilmente per i comportamenti n… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Germania gli ultimi dati confermano l’allarme: nuovo record con quasi 17 mila casi. L’India supera… - mludodc : RT @Bluefidel47: Ma cosa è successo a Feltri, Taormina ed altri ,ora tutti terrorizzati da questo virus. Tutti allineati. Ma li hanno minac… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora virus Irlanda, il modello di Dublino contro il virus che fa scuola in Europa la Repubblica Covid e caos trasporti: inutilizzati 180 milioni. E i pullman privati restano nelle rimesse

Così le foto di viaggiatori stipati fanno il giro del Paese, il virus anche, ma è impossibile sapere quanta congestione ci sia stata in realtà: fra i grandi enti locali d’Italia, solo Roma dà ...

Il virus arriva in montagna "Serve comportarsi bene"

L’appello del sindaco di Stazzema: "Vedo troppi atteggiamenti sbagliati. Chi ha sintomi o un familiare a rischio deve tutelare la salute degli altri" ...

Così le foto di viaggiatori stipati fanno il giro del Paese, il virus anche, ma è impossibile sapere quanta congestione ci sia stata in realtà: fra i grandi enti locali d’Italia, solo Roma dà ...L’appello del sindaco di Stazzema: "Vedo troppi atteggiamenti sbagliati. Chi ha sintomi o un familiare a rischio deve tutelare la salute degli altri" ...