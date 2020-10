Operazione Tanzania | un aiuto concreto a chi ne ha bisogno

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 ottobre 2020) A Villasanta, un paese in provincia di Monza, opera un gruppo di volontari. Fanno parte della onlusVillasanta 2. Sono persone profondamente legato ai Padri e alle suore Missionarie della Consolata, che grazie ai contributi raccolti con offerte e iniziative varie (mercatini, tombolata, festival musicali) realizzano microprogetti nel cuore dell’Africa. Il primo lavoro in Africa risale al 1993 ed è stata la costruzione, in località Kimbiji, di una struttura chiamata “Villasanta 2“. Il progetto proposto dal loro fondatore, Padre Dino Beretta, comprendeva la costruzione di una Chiesa con campanile, un mulino per la macina del grano, un pozzo dal quale sgorga un’ottima acqua e un fabbricato ad uso asilo e abitazione dei Padri Missionari. Grazie a questi interventi Kimbiji ha acquistato importanza ed ...