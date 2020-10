Oms: "Dieci milioni di casi di Covid in Europa, 1,5 solo nell'ultima settimana" (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Europa ha registrato la più alta incidenza settimanale di casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia, con oltre 1,5 milioni di casi segnalati negli ultimi 7 giorni. Il numero totale di casi confermati è passato da 7 a 9 milioni in soli 14 giorni e, oggi, l’Europa ha superato il traguardo dei 10 milioni di casi. Lo ha reso noto il direttore di Oms Europa Hans Kluge nel corso di una riunione con i ministri della Salute, secondo quanto riporta un comunicato. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’ha registrato la più alta incidenzale didi-19 dall’inizio della pandemia, con oltre 1,5disegnalati negli ultimi 7 giorni. Il numero totale diconfermati è passato da 7 a 9in soli 14 giorni e, oggi, l’ha superato il traguardo dei 10di. Lo ha reso noto il direttore di OmsHans Kluge nel corso di una riunione con i ministri della Salute, secondo quanto riporta un comunicato.

HuffPostItalia : Oms: 'Dieci milioni di casi di Covid in Europa, 1,5 solo nell'ultima settimana' - crislomb : RT @BluDiChina: @ntr_ob @FabioMontale @crislomb Il 7% era il tasso di mortalità. Se diamo per buona la stima OMS di 770 milioni di casi (1/… - BluDiChina : @ntr_ob @FabioMontale @crislomb Il 7% era il tasso di mortalità. Se diamo per buona la stima OMS di 770 milioni di… - shtuiothashuvot : @riventheripper No. A dieci giorni dalla positività gli asintomatici non sono più infettivi, e anche i sintomatici… - giangiuz70 : @Maomizio @Stefanoeltorito @gzibordi Primo: devo ancora capire se è una pandemia o fan tutti 'n po' quel cazzo che… -