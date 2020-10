Omär | in arrivo “Ci risiamo” | il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal 30 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali ildi OMÄR dal titolo “CI RISIAMO” (THEWEBENGINE). Non una canzone d’amore, ma una canzone che parla di amore: “CI RISIAMO”, ilbrano di OMÄR, racconta un momento di indecisione all’interno di una relazione, in cui tutto sembra tornare allo stesso punto come all’interno di un circolo vizioso, senza alcuna possibilità di chiudere definitivamente. Questo sentimento è enfatizzato dalle sonorità Dark-Pop e Rock a cui ha lavorato il produttore Etta Matters e che danno al brano un senso di drammaticità. Spiega l’artista a proposito del suo brano: «”Ci risiamo” è un pezzo di vita che mi appartiene e racconta di amori ...