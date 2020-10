Olbia | dipendente della Provincia positivo al coronavirus | chiusi gli uffici

(Di giovedì 29 ottobre 2020) , Visited 41 times, 53 visits today, Notizie Simili: La fase 2 sta per entrare nel vivo, ma in Sardegna… I balneariGallura incalzano la:… Tra i balneariGallura e ...

Ultime Notizie dalla rete : Olbia dipendente

Gallura Oggi

OLBIA. Un caso di Covid 19 è stato registrato questa mattina, 29 ottobre, tra i dipendenti della Provincia. Gli uffici di via Nanni sono stati chiusi per la sanificazione. In attesa di una comunicazio ...