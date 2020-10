Ognissanti e giorno dei defunti: Trotta Bus potenzia le corse (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Trotta Mobility in occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti ha provveduto a potenziare i normali servizi bus diretti al cimitero al fine garantire il contingentamento previsto per l’ingresso del Cimitero comunale, secondo le disposizione volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Dal 30 ottobre al 2 novembre, verrà istituito un servizio di accompagnamento dei cittadini verso il Cimitero comunale per onorare i propri defunti con partenze da Piazza Cardinal Bartolomeo Pacco e da Piazza Risorgimento. Nello specifico, sin dal giorno 30 ottobre 2020 la Trotta Mobility ha potenziato il servizio di trasporto pubblico nell’orario di apertura del Cimitero ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLaMobility in occasione delle festività die della Commemorazione deiha provveduto are i normali servizi bus diretti al cimitero al fine garantire il contingentamento previsto per l’ingresso del Cimitero comunale, secondo le disposizione volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Dal 30 ottobre al 2 novembre, verrà istituito un servizio di accompagnamento dei cittadini verso il Cimitero comunale per onorare i propricon partenze da Piazza Cardinal Bartolomeo Pacco e da Piazza Risorgimento. Nello specifico, sin dal30 ottobre 2020 laMobility hato il servizio di trasporto pubblico nell’orario di apertura del Cimitero ...

