Ogni Mattina | arriva il terzo blocco di appena quindici minuti Ma solo in alcuni giorni

Leggi su tvblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Se gli ascolti non crescono, al contrario si moltiplicano i blocchi di. Dopo aver ceduto in estate alla strategia dello scorporo, con il programma condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe diviso in due parti, da qualche tempo si è aggiunto un nuovo segmento della durata di. Ricapitolando: la lunga trasmissione prende il via alle 9.45 (da diverse settimane l’inizio è anticipato di un quarto d’ora) per salutare alle 14. Ma sul fronte della denominazione a chiamarsila prima parte che si conclude alle 12, mentre dalle 12.30 – dopo il Tg8 di mezzogiorno – ecco l’aggiunta di Dopo il tg che accompagna il contenitore fino ai titoli di coda. Come detto, ...