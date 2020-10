Obi-Wan Kenobi: un nuovo corto in attesa della serie Disney+ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sul canale Youtube Star Wars Kids, è stato pubblicato un nuovo corto dedicato alla figura del Maestro jedi Obi-Wan Kenobi Un riassunto calibrato delle principali vicissitudini attraversate da Obi-Wan Kenobi nel corso delle due trilogie classiche della saga Guerre Stellari, si trova in un corto animato di recente pubblicazione sul canale youtube Star Wars Kids. Tale corto, può essere per i fan del franchise un buon modo per ingannare l’attesa che li separa dal rilascio della nuova serie targata Disney+ e dedicata al Maestro Jedi. Sul progetto non si hanno molte informazioni, se non che essa sarà diretta da Deborah Chow (la veterana di The Mandalorian) e ... Leggi su zon (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sul canale Youtube Star Wars Kids, è stato pubblicato undedicato alla figura del Maestro jedi Obi-WanUn riassunto calibrato delle principali vicissitudini attraversate da Obi-Wannel corso delle due trilogie classichesaga Guerre Stellari, si trova in unanimato di recente pubblicazione sul canale youtube Star Wars Kids. Tale, può essere per i fan del franchise un buon modo per ingannare l’che li separa dal rilascionuovatargatae dedicata al Maestro Jedi. Sul progetto non si hanno molte informazioni, se non che essa sarà diretta da Deborah Chow (la veterana di The Mandalorian) e ...

