“O facciamo così o fra 2 settimane lockdown totale”. Covid, le condizioni degli esperti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Agostino Miozzo, a capo del Comitato tecnico scientifico, avverte l’Italia intera: “Ho letto di tutto, soprattutto analisi totalmente errate e disorientanti di pseudo esperti che hanno evidentemente la sfera di cristallo e la bacchetta del mago Merlino proponendo soluzioni magiche a problemi estremamente complessi. Che siano i politici a criticare le indicazioni del Cts mi sembra quasi legittimo, è nel pieno diritto. Che siano dei tecnici a dire cose inesatte e fuorvianti è molto meno legittimo″. Lo dice al Corriere della Sera Miozzo e aggiunge: ″Fra due settimane sapremo se abbiamo raggiunto il limite non compatibile e si deve passare ad un intervento più radicale come quello che abbiamo già dolorosamente sperimentato a marzo e aprile”. E ancora: “Solo con il rispetto rigoroso delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Agostino Miozzo, a capo del Comitato tecnico scientifico, avverte l’Italia intera: “Ho letto di tutto, soprattutto analisi totalmente errate e disorientanti di pseudoche hanno evidentemente la sfera di cristallo e la bacchetta del mago Merlino proponendo soluzioni magiche a problemi estremamente complessi. Che siano i politici a criticare le indicazioni del Cts mi sembra quasi legittimo, è nel pieno diritto. Che siano dei tecnici a dire cose inesatte e fuorvianti è molto meno legittimo″. Lo dice al Corriere della Sera Miozzo e aggiunge: ″Fra duesapremo se abbiamo raggiunto il limite non compatibile e si deve passare ad un intervento più radicale come quello che abbiamo già dolorosamente sperimentato a marzo e aprile”. E ancora: “Solo con il rispetto rigoroso delle ...

GassmanGassmann : Tutti insieme facciamo il nostro dovere- distanza,mascherina,igiene mani... ma i trasporti pubblici così sono evide… - alaffranchi : Amici negazionisti, facciamo così. Chi non si registra al proprio comune accettando le regole per contenere la pand… - frankiehinrgmc : Cara @SkyItalia, mi sono accorto che hai raddoppiato il costo per la visione su 2 apparecchi. Ad oggi pago il corri… - haroldandnella : RT @GassmanGassmann: Tutti insieme facciamo il nostro dovere- distanza,mascherina,igiene mani... ma i trasporti pubblici così sono evidente… - dadolento : RT @Ardora__: ?Noi a Potenza facciamo cosi': aiutiamo le persone in difficolta' economica e la chiamiamo solidarieta', e la chiamiamo civil… -

Ultime Notizie dalla rete : facciamo così Consumi, è l’ora del «safety shopping»: ecco come sono cambiati i nostri acquisti in pochi mesi Corriere della Sera