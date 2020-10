Nuovo record mondiale per De Chirico: il suo dipinto “Il pomeriggio di Arianna” venduto all’asta di New York a 15,9 milioni di dollari (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il caposcuola della pittura metafisica, Giorgio de Chirico (1888-1978), registra un Nuovo record mondiale. “Il pomeriggio di Arianna” del 1913, uno dei suoi primi capolavori, è stato aggiudicato per 15,9 milioni di dollari durante l’asta di arte moderna e impressionista di Sotheby’s a New York. L’aggiudicazione alla cifra record per il pittore è arrivata dopo nove intensi minuti di battaglia a suon di offerte tra due collezionisti. Il dipinto, proposto con una stima di 10 milioni di dollari, fa parte delle otto tele che compongono la prima serie dipinta da De Chirico, tra il 1912 e il 1913, ed è fra le poche ancora in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il caposcuola della pittura metafisica, Giorgio de(1888-1978), registra un. “Ildi Arianna” del 1913, uno dei suoi primi capolavori, è stato aggiudicato per 15,9didurante l’asta di arte moderna e impressionista di Sotheby’s a New. L’aggiudicazione alla cifraper il pittore è arrivata dopo nove intensi minuti di battaglia a suon di offerte tra due collezionisti. Il, proposto con una stima di 10di, fa parte delle otto tele che compongono la prima serie dipinta da De, tra il 1912 e il 1913, ed è fra le poche ancora in ...

Agenzia_Ansa : Nuovo #record per i #contagi nelle ultime 24 ore in Italia. I #positivi sono quasi 25 mila. I morti sono 205. Nuovo… - Adnkronos : #Covid #Germania, nuovo record di contagi: 16.774 in 24 ore - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Hillclimbit : Nella penultima tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna, Simone Faggioli domina le 2 manche e fissa 2.49,68… - giorgio_mitolo : RT @CCanadese: Il Covid-19 in Italia: i dati aggiornati -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Covid: Bulgaria, 2.760 casi in 24 ore, è nuovo record - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Bulgaria, 2.760 casi in 24 ore, è nuovo record

(ANSA) – SOFIA, 29 OTT – Nuovo record dei contagi da coronavirus in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.760 nuovi casi a seguito di 9.946 test diagnostici effettuati. Il maggior ...

Covid, record di casi in Germania: 16mila in 24 ore. Francia: ‘Stimiamo un milione di positivi’. Uk, studio: ‘100mila contagi al giorno’

I Paesi europei non smettono di far registrare nuovi record di contagi, ormai investiti dalla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert ...

(ANSA) – SOFIA, 29 OTT – Nuovo record dei contagi da coronavirus in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.760 nuovi casi a seguito di 9.946 test diagnostici effettuati. Il maggior ...I Paesi europei non smettono di far registrare nuovi record di contagi, ormai investiti dalla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert ...