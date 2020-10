Nuovo lockdown? Almeno evitate di dare la colpa agli italiani E rispettate i nostri sacrifici

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Se l’Italia dovesse annuovamente inlanon sarebbe solo dei comportamenti imprudenti. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. In poche settimane in Italia si è passati dal ‘No categorico‘ ad unal ‘le regole per evitare un‘. Dal ‘Niente’ al ‘le regole per evitare la chiusura’. Il tutto in pochi mesi… Fino all’inizio del mese di ottobre diversi esponenti anche illustri del governo erano convinti che, alla luce dell’ottimo lavoro svolto durante la fase dura dell’epidemia, una nuova chiusura generale sarebbe stata sostanzialmente ...