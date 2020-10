Nuovo Dpcm: Fiere in ginocchio, -80% fatturato, 60 eventi saltati o solo on line (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Labitalia) - "Il blocco delle Fiere dall'ultima settimana di febbraio al 1° settembre ha causato lo spostamento o l'annullamento di oltre 180 manifestazioni tra internazionali e nazionali in calendario nel 2020 e un calo generale del fatturato del 70%, con ricadute importanti anche nell'export delle nostre imprese. Ma l'ulteriore stretta prevista dal Nuovo Dpcm del 25 ottobre, che vieta le manifestazioni fieristiche fino al 24 novembre, porta all'80% la perdita di fatturato, con l'annullamento o il trasferimento solo online di circa 60 eventi nelle prossime quattro settimane". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di Aefi-Associazione esposizioni e Fiere italiane, Maurizio Danese, sugli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Labitalia) - "Il blocco delledall'ultima settimana di febbraio al 1° settembre ha causato lo spostamento o l'annullamento di oltre 180 manifestazioni tra internazionali e nazionali in calendario nel 2020 e un calo generale deldel 70%, con ricadute importanti anche nell'export delle nostre imprese. Ma l'ulteriore stretta prevista daldel 25 ottobre, che vieta le manifestazioni fieristiche fino al 24 novembre, porta all'80% la perdita di, con l'annullamento o il trasferimentoondi circa 60nelle prossime quattro settimane". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di Aefi-Associazione esposizioni eitaliane, Maurizio Danese, sugli ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - zazoomblog : Foggia manifestazioni in strada contro il nuovo DPCM - #Foggia #manifestazioni #strada - Cucciolina96251 : RT @LGramellini: Sdrammatizzando: Nel nuovo DPCM sarà impedito a #Bernardeschi di entrare in campo dalle 0:00 alle 24:00. #Juventus -