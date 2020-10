Nuovo Dpcm, Consulenti lavoro: ecco chi rischia il posto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Labitalia) - Le nuove restrizioni anti-Covid su ristoranti, bar e palestre previste dal Dpcm firmato il 24 ottobre 2020 “mettono in stand by” l'attività di una fetta di lavoratori giovani e a basso a reddito. Un segmento, quello dell'industria della ristorazione e dell'intrattenimento, già pesantemente colpito nell'ultimo anno. Tra il 2° trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, infatti, il numero degli occupati nel settore della ristorazione è calato di 158 mila unità, per una contrazione del 13%. È quanto emerge dal Nuovo focus della Fondazione Studi Consulenti del lavoro “Le nuove restrizioni: chi rischia il lavoro”, che a partire dal numero di lavoratori “persi” nei comparti citati, ne ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Labitalia) - Le nuove restrizioni anti-Covid su ristoranti, bar e palestre previste dalfirmato il 24 ottobre 2020 “mettono in stand by” l'attività di una fetta di lavoratori giovani e a basso a reddito. Un segmento, quello dell'industria della ristorazione e dell'intrattenimento, già pesantemente colpito nell'ultimo anno. Tra il 2° trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, infatti, il numero degli occupati nel settore della ristorazione è calato di 158 mila unità, per una contrazione del 13%. È quanto emerge dalfocus della Fondazione Studidel“Le nuove restrizioni: chiil”, che a partire dal numero di lavoratori “persi” nei comparti citati, ne ...

matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - fanpage : Covid, scontri e bombe carta a Palermo contro il nuovo Dpcm: ferito operatore tv, 2 fermati - GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - amiatanews : Arcidosso. Situazione economica dopo nuovo DPCM, “Rinasci Arcidosso” tende la mano a Sindaco e Amministrazione Comu… - luragiuseppe : RT @SfigaCatrame: Secondo il nuovo Dpcm, in un locale commerciale ad uso bar e tabacchi, può rimanere aperta anche dopo le 18 la parte dedi… -